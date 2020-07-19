İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Temmuz 2020 Pazar / 28 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8569
  • EURO
    7,8483
  • ALTIN
    399.117
  • BIST100
    118786
Spor

Galatasaray'dan Selçuk İnan mesajı

Futbolculuk kariyerini sezon sonunda noktalayacağını açıklayan Selçuk İnan için Galatasaray Kulübü'nden bir teşekkür mesajı yayımlandı.

IHA19 Temmuz 2020 Pazar 09:22 - Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 09:22
ABONE OL

Galatasaray, sezon sonu profesyonel futbolculuk kariyerini noktalayacağını açıklayan takım kaptanı Selçuk İnan’a emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından konuyla yapılan paylaşımda, "Kaptanımız Selçuk İnan, sezon sonu profesyonel futbolculuk kariyerine nokta koyacağını açıkladı. Galatasaray’a kattıkların ve emeklerin için teşekkürler büyük kaptan" denildi.

2011-2012 sezonundan bu yana Galatasaray’ın formasını giyen Selçuk İnan, sarı-kırmızılı forma ile 5 Süper Lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 5 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu sevinci yaşadı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.