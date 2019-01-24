Galatasaray'dan Serdar Aziz açıklaması
Galatasaray, Serdar Aziz'in bonservis bedeli ödenmeden başka bir takıma transfer olacağı haberlerini yalanladı.
Galatasaray, Serdar Aziz'in bonservis bedeli ödenmeden başka bir takıma transfer olacağı haberlerini yalanladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Profesyonel futbolcumuz Serdar Aziz’in, rakip takımlara bonservis bedeli ödenmeden transferine izin verileceğine dair iddialar tamamen gerçek dışıdır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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