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Galatasaray'dan Serdar Aziz açıklaması

Galatasaray, Serdar Aziz'in bonservis bedeli ödenmeden başka bir takıma transfer olacağı haberlerini yalanladı.

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Galatasaray, Serdar Aziz'in bonservis bedeli ödenmeden başka bir takıma transfer olacağı haberlerini yalanladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel futbolcumuz Serdar Aziz’in, rakip takımlara bonservis bedeli ödenmeden transferine izin verileceğine dair iddialar tamamen gerçek dışıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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