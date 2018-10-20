Galatasaray'dan Serdar Aziz, Feghouli ve Fernando'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi

Galatasaray, Bursaspor maçında sakatlanıp oyundan çıkan Serdar Aziz, Feghouli ve Fernando'nun durumları ile ilgili resmi siteden bir açıklama yaptı.

Resmi açıklama şöyle;

"Bursaspor maçında yaşadıkları sağlık problemleri nedeniyle oyuna devam edemeyen ve bugün sponsor hastanemiz Bahçelievler Medical Park Hastanesi’nde tetkikleri yapılan oyuncularımızın sağlık durumu şu şekildedir:

Sağ üst arka adale grubunda orta derece zorlanma tespit edilen Sofiane Feghouli ve Fernando Reges’in tedavisine başlanmıştır.

Kasık ağrısı nedeniyle oyuna devam edemeyen Serdar Aziz’in sağlık durumu ile ilgili bilgilendirme ise yarın gerçekleştirilecek ek tetkiklerin ardından yapılacaktır."