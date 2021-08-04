Galatasaray'dan sert açıklama: Tarihe kara harflerle geçecek bir karar

DHA 4 Ağustos 2021 Çarşamba 16:05 - Güncelleme: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 16:05

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Oğulcan Çağlayan kararı ve TFF Tahkim Kurulu'nun yapısıyla ilgili Türk Telekom Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi. Epözdemir, yaptığı açıklamasına öncelikle Türkiye'de yaşanan yangın felaketlerine değinerek başladı. Epözdemir, "Türkiye'nin dört bir yanından yaşanan orman yangınları hayatını kaybedenlere rahmet dileklerimizi iletiyoruz. Yaralananlara da geçmiş olsun diyorum" dedi.

Oğulcan Çağlayan transferiyle ilgili açıklamalarda bulunan Rezan Epözdemir, "Transferle ilgili Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na (UÇK) bir başvuru yapılmıştı. 1 milyon 200 bin Euro ve 506 bin 275 TL'nin ödenmesi ve 6 maç mahrumiyet cezası verilmişti. Kulübümüz de sorumlu tutulmuştu. Kulübümüz olarak bunun akabinde Tahkim Kurulu'na itiraz etmiştik, bu ceza 3 maça indi ve tazminat karar ise onandı. Bu kararın emsali yok. Oyuncunun sözleşmesini 6 hafta kala haksız şekilde feshettiği söyleniyor. Fakat bütün yılın ücreti tazminat olarak değerlendiriliyor. Emsali görülmemiş bir karardan bahsediyoruz. Hukuka aykırı bir karardan bahsediyoruz. Oyuncumuz ve kulübümüz mahkemeye başvuruda bulundu biliyorsunuz. Anayasanın 59'uncu maddesi Tahkim Kurulu kararları kesindir diyor evet ama bu kararlar sportif idare ve yönetsel kararlar. Yani Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun alanına giren, sözleşme hukukundan kaynaklanan kararlara yargı yolu açık. Bunun üzerine başvuruda bulunduk. Bu itiraz sürecimiz devam ederken bir baktık kulübümüzle ilgili bir transfer yasağı kararı alınmış. Bununla ilgili yönetim kuruluna başvurduk önce. Yönetim kuruluna dedik ki 'bu transfer yasağını kaldırın, hukuki süreç devam ediyor. Bu kesin bir alacak değil. Transfer yasağı yapamazsınız, yargı süreci devam ediyor. Telafisi imkansız zararlara gidiyoruz' dedik. Yönetim kurulu bu talebi reddetti. Tahkim Kurulu ise tarihten 40 gün önce 'transfer yasağını kaldırıyorum' dedi. 'Kesinleşmiş bir alacak olmadığı için kaldırıyorum' dedi. Bununla da yetinmedik UEFA'ya da başvuru yaptık. 'Biz lisans işlemlerini yapmak istiyoruz. Bu çekişmeli bir alacaktır' dedik. UEFA da 'evet, hukuki bir sorun yoktur' dedi. Akabinde TFF lisansı vermedi. Bunun üzerine başvuru yaptık bu karar hukuksuzdur diye. Bunu Yargıtay'a taşıdık. Kesinleşmiş bir alacak yok. Oyuncuyla ilgili bu karar hukuka aykırıdır. TFF tam 3 hafta bu taleple ilgili karar vermedi ve sonrasında da ret kararı verdi. Bugün verilecek listeye yetiştirmek için tahkim kurulunun olağanüstü toplanmasını istedik. Olağanüstü toplandılar. Demiş ki Tahkim Kurulu, 'kesinleşmiş bir alacak yoktur, ben burada transfer kararını kaldırıyorum' demiş. Fakat çok ilginçtir dün akşam 22.32'de bize fakslandı karar. Oyçokluğuyla itirazımızın reddedildiği yazıyor. Sonrasında ise oybirliği yazıyor. Arada herhalde muhalif olan, dik durmaya çalışan üyeler de ikna edilmiş, onlar da çoğunluğa iştirak etmiş ve çatlak ses olmadan oybirliğine dönüşmüş. 40 gün sonra aynı koşullar devam ederken, taban tabana verilmiş bir karardan bahsediyoruz. Bunu anlatmak mümkün değil" diye konuştu.

"BU KURULUN ALDIĞI KARAR SAĞLIKLI OLABİLİR Mİ!"

Epözdemir, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"Bu kararı görünce üçüncü kişilerin talimatlıyla hareket etmeyen, Tahkim Kurulu'nda meslektaşlarımız var, bir kısmı muhalif kalmış diye düşündük ancak akşam kısa karar açıklandı ve oybirliği... Çatlak bir ses olmasın diye oyçokluğu, oybirliğine çevrilmiş. Bu kurulun aldığı karar sağlıklı olabilir mi? Burada hangi eller bu karara dokundu? Muhalif üyeleri kim vazgeçirdi? Galatasaray'a karşı bu kumpası kim kuruyor? Türkiye tarihine kara harflerle geçecek bir karar verildi? Hali hazırda Yargıtay'da yargı devam ediyor. Kulüpler için transfer yasağını kaldırıyorsunuz, oyuncu için çok açık hüküm olmasına rağmen lisans vermiyorsunuz. Bu bir hukuk garabetidir. Bu kurullar adil değildir. Seçildikten hemen sonra TFF'ye verdiğimiz taahhüdü bir şartla imzaladık; 'bu kurulların tarafsızlığa ilişkin düzenleme istiyoruz' demişiz. Bugüne ilişkin bir tavır değil bu, seçilir seçilmez TFF'ye verdiğimiz bir taahhütte bunu söylemişiz."

"TAHKİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİNİN İSTİFASINI İSTİYORUZ"

"Galatasaraylı oyuncunun hakkını kimse yiyemez" diyen Epözdemir, "Adaleti savunmaya devam edeceğiz. Adaleti kendimiz ve başkası için istemiyoruz, hukuk herkese lazım. Bütün kulüpler için istiyoruz. Futbolun bütün paydaşları için adalet istiyoruz. Galatasaray Türk sporunun bir mihenk taşıdır. Türk futbolunun sorunlarını çözmeye devam edeceğiz. Bu karar rövanşist yaklaşımla, hasmane tavırlarla verilmiştir. Biz Galatasaray kulübü olarak Tahkim Kurulu başkan ve üyelerinin istifasını istiyoruz. Resmi irademiz budur. Biz bu kişiler hakkında sonuna kadar hukuki mücadelemizi vereceğiz ve görevi kötüye kullanmak suçundan savcılığa şikayette bulunacağız. Oyuncumuzun ve kulübümüz uğramış olduğu zararların tazmini için bütün hukuki yollara başvuracağız. Biz artık bu adaletsiz düzene bire 'dur' demek istiyoruz. Hiç kimse bizi sınamasın. En sert şekilde cevaplarımızı vereceğiz. Biz adil, rekabetçi bir anlayışın olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın, TFF kurullarında yapılan değişiklikle önemli bir rol oynadığı için bugün bu kararın alındığını vurgulayan Epözdemir, "Biz burada Galatasaray'ın Kulüpler Birliği çalışmasına ek olarak aldığı inisiyatif, öncü rol ve iradenin bugünkü kararla bağlantılı olduğunu düşünüyoruz. Bugünkü kararın rövanşist yaklaşımla alındığını düşünüyoruz. Kişisel çıkarlarla alındığını düşünüyoruz. Bu karar hukuksuz bir karar. 40 gün önce alınan kararla bugünkü zıtsa; düzenleme bu kadar açıkken, inanılmaz bir şekilde önce oyçokluğu, sonra gece yarısı operasyonuyla oybirliği... Bu kararla Türk futbolu dizayn edilmeye çalışıyor. Hukuk kurullarının adil olduğu, bu sürecin müdahaleye kapalı olduğu bir sistem istiyoruz" dedi.

"BU KURULA HİÇBİR GÜVENİMİZ YOK

Oğulcan Çağlayan'ın çalışma özgürlüğünün kısıtlandığını belirten Epözdemir, "Bir milli futbolcunun, hele hele Avrupa maçında oynamasının önüne geçiyorsunuz; kabul edilemez bir tavır. Çalışma özgürlüğünü kısıtlıyorsunuz. Ne yapsın bu çocuk, çalışmasın mı? Bir kimsenin çalışma özgürlüğünü kısıtlıyorsanız, kanunla yaparsınız. Anayasanın 13'üncü maddesi bunu söylüyor. Ama siz burada idari kararla bir oyuncunun çalışma özgürlüğü ihlal ediyorsunuz. Türkiye'de birçok dinamiği etkileyecek bir karar. Bundan sonra tahkim kurulunun istifasını istiyoruz. Bu kurula hiçbir güvenimiz yok. Bu kuralların değişikliği için statü yapıldı ve biz burada öncü olduk. Sanırım bu arkadaşların görevi bitecek, görevi bitmeden bizlerden rövanşı almaya çalışıyor. Bunun başka izahı yok. 3 ay içerisinde TFF talimat yapacak ve artık genel kurul seçeceği için bir daha da seçilme şansları olmadığı için bizlerden hesap sormaya çalışıyorlar. Galatasaray'dan hesap sormak kimsenin haddi değildir. Bu üyeler hakkında açıkça bu suç olduğundan, görevi kötüye kullanmadan dolayı şikayetçi olacağız" diye konuştu.

Öte yandan Epözdemir, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulunun da bu kurullardan memnun olmadığını düşündüğünü sözlerine ekledi.