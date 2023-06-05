Galatasaray'dan sezona damga vuracak transfer!

Galatasaray, gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalara şimdiden başladı. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un yönetime geçtiğimiz günlerde bir transfer listesi verdiği ve listede yıldız isimler olduğu öğrenildi.

GALATASARAY'DA LİSTE BAŞI YOURI TIELEMANS

Galatasaray, İngiltere Premier Lig'de aldığı başarısız sonuçlar sonrası küme düşen Leicester City'nin Belçikalı yıldız orta saha oyuncusu Youri Tielemans ile ilgileniyor. Bu sezon takımı ile sözleşmesi sona erecek olan yıldız ismin güncel piyasa değeri yaklaşık olarak 30 milyon euro civarında gösteriliyor. Cim-bom'un Şampiyonlar Ligi vitrininde yer alacak olması bu transferde elini güçlendiriyor.

DRIES MERTENS'TEN DESTEK

Galatasaray'ın Belçikalı yıldız ismi Dries Mertens de vatandaşı Youri Tielemas ile görüşecek ve oyuncuyu Galatasaray'a gelmesi konusunda ikna etmeye çalışacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI



26 yaşındaki yıldız oyuncu bu sezon tüm kulvarlarda Leicester City forması ile 37 karşılaşmaya çıktı. Belçikalı orta saha, bu karşılaşmalarda takımına 4 gol 2 asistlik katkı sağladı. Youri Tielemans, bu karşılaşmalarda toplamda 2.829 dakikada sahada kaldı.