İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Haziran 2023 Salı / 18 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    21,2728
  • EURO
    23,0593
  • ALTIN
    1340.69
  • BIST100
    5372.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'dan sezona damga vuracak transfer!
Spor

Galatasaray'dan sezona damga vuracak transfer!

23. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da gözler yeni sezon yapılanmasına çevrilmiş durumda. Sarı- kırmızılılar, gelecek sezonda Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması sebebiyle yüksek kaliteli bir kadro kurmak istiyor. Galatasaray için yıldız bir isim gündeme geldi. İşte detaylar...

5 Haziran 2023 Pazartesi 18:55 - Güncelleme:
Galatasaray'dan sezona damga vuracak transfer!
ABONE OL

Galatasaray, gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalara şimdiden başladı. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un yönetime geçtiğimiz günlerde bir transfer listesi verdiği ve listede yıldız isimler olduğu öğrenildi.

GALATASARAY'DA LİSTE BAŞI YOURI TIELEMANS

Galatasaray, İngiltere Premier Lig'de aldığı başarısız sonuçlar sonrası küme düşen Leicester City'nin Belçikalı yıldız orta saha oyuncusu Youri Tielemans ile ilgileniyor. Bu sezon takımı ile sözleşmesi sona erecek olan yıldız ismin güncel piyasa değeri yaklaşık olarak 30 milyon euro civarında gösteriliyor. Cim-bom'un Şampiyonlar Ligi vitrininde yer alacak olması bu transferde elini güçlendiriyor.

DRIES MERTENS'TEN DESTEK

Galatasaray'ın Belçikalı yıldız ismi Dries Mertens de vatandaşı Youri Tielemas ile görüşecek ve oyuncuyu Galatasaray'a gelmesi konusunda ikna etmeye çalışacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

26 yaşındaki yıldız oyuncu bu sezon tüm kulvarlarda Leicester City forması ile 37 karşılaşmaya çıktı. Belçikalı orta saha, bu karşılaşmalarda takımına 4 gol 2 asistlik katkı sağladı. Youri Tielemans, bu karşılaşmalarda toplamda 2.829 dakikada sahada kaldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.