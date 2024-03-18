Galatasaray'dan sezonun en kötü savunma performansı

Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Sarı kırmızılı takım, bir hayli zorlandığı rakibi karşısında sezonun en kötü savunma performanslarından birini ortaya koydu.

Savunmanın merkezinde Nelsson-Berkan Kutlu ile başlayan Galatasaray, Kasımpaşa hücumuna karşı çok fazla zorlandı.

Davinson Sanchez'in sakatlığı, Abdülkerim Bardakcı'nın ise hazır olmaması sebebiyle tercihini bu ikiliden yana kullanan Buruk, özellikle Berkan'dan istediği verimi alamadı.

Öte yandan sarı kırmızılı takım bu sezon ligde ilk kez bir maçta 3 gol yedi. Galatasaray, kötü performansına rağmen sahadan 4-3 galip ayrılmayı başardı.