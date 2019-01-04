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Galatasaray'dan Simon Kjaer bombası

Sarı-Kırmızılılar, Sevilla formasını giyen Fenerbahçe’nin eski savunmacısı ile senelik 2 milyon euroya anlaştı. İspanyol kulübüne de 5 milyon euro bonservis bedeli teklif edildi.

  • StarSpor
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GALATASARAY, Fenerbahçe’nin eski yıldızı Simon Kjaer’i transfer etmek için düğmeye bastı. Serdar Aziz’in takımdan ayrılacak olmasıyla stoper mevkisinde boşluk yaşayacak olan Sarı-Kırmızılar, bu bölge için düşünülen transferi kamp başlamadan sonuçlandırmak için hızlı hücuma geçerken, listenin ilk sırasında Danimarkalı stoperin yer aldığı öğrenildi.

SEVİLLA’NIN CEVABI BEKLENİYOR

Cim-Bom, Kjaer’in transferini Rodrigues’den gelecek para ile sonuçlandırmak isterken, 29 yaşındaki futbolcunun menajeriyle 3 kez bir araya gelerek, pazarlık yapıldığı belirtildi. Galatasaray’ın, Kjaer’in senelik 2 milyon euroya ikna ettiği ve 3 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedildi. Aslan, Kjaer’in kulübü Sevilla’ya da 5 milyon euro teklif ederken cevabı beklemeye başladı.

18 RESMİ MAÇTA FORMA GİYDİ

İspanyol yöneticilerin vereceği cevap olumlu olursa Galatasaray, Kjaer’i hemen İstanbul’a getirip imza attıracak, ardından da kamp kadrosuna dahil edecek. Kjaer bu sezon Sevilla’da 14’ü lig maçı olmak üzere 18 resmi maçta oynadı.

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