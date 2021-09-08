8 Eylül 2021 Çarşamba 09:50 - Güncelleme: 8 Eylül 2021 Çarşamba 09:50

Türkiye'de yaz transfer dönemi için son güne girilirken orta sahayı güçlendirmek isteyen Galatasaray, ön libero konusunda Roma'nın Gineli yıldızı Amadou Diawara'ya yöneldi. Gedson Fernandes hayalleri suya düşen, Ailou Dieng için de Al-Ahly ile bonservis ücretinde anlaşamayan sarı-kırmızılı yönetim, son olarak Arsenal'in Mısırlı yıldızı Mohamed Elneny'ye yönelmişti. Premier Lig'e kötü bir başlangıç yapan Arsenal'de sadece bir maçta forma giyebilen Elneny için de Londra ekibi Mısırlı oyuncuyu kadroda tutmak istediğini belirterek olumsuz yanıt verdi.

AYRILMAK İSTİYOR

Bu gelişmelerin sonrasında talyan'dan son dakika bir transfer iddiası ortaya atıldı. Di Marzio'nun haberine göre; sarı-kırmızılılar, Amadou Diawara için Roma ile masaya oturdu. Galatasaray'ın 24 yaşındaki Gineli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ve pazarlıkların yapıldığı kaydedildi. Diawara'nın Mourinho sonrası forma şansı bulmakta zorlandığı için ayrılmak istediği belirtiliyor.

15 MİLYON EURO

Gedson için 3 milyon euro kiralama ve 7 milyon euro satın alma bedeli öneren G.Saray'a Benfica Başkanı Rui Costa, 10 milyon euro'su peşin 15 milyon euro talep edince transfer suya düştü. Bir süredir ilgilenilen Ailou Dieng için Al-Ahli'nin kapısını çalan sarı-kırmızılı yönetim, 6 milyon euro teklifinde bulundu. Ancak, Al-Ahly 8 milyon euro'da diretince bu transfer de sıkıntıya girdi. Son olarak Arsenal'in kapısını çalan Cimbom'a olumsuz yanıt geldi.