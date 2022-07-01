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Spor

Galatasaray'dan sponsorluk açıklaması

Galatasaray, kulübün internet sitesinden sponsorluk ve iş birliği çalışmaları ile ilgili açıklama yaptı.

AA1 Temmuz 2022 Cuma 19:26 - Güncelleme:
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Galatasaray Kulübü, sponsorluk ve iş birliği çalışmaları hakkında açıklama yaptı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Göreve geldiğimiz günden bu yana gerek mevcut iş ortaklarımızla ilişkilerimizi güçlendirme yönünde, gerekse yeni iş birlikler üzerinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz." denilerek, şu ifadelere yer verildi:

Bu çerçevede çeşitli kurumlarla farklı aşamalara gelmiş çalışmalarımız devam etmektedir. Uluslararası havayolu firması Kuwait Airways ile olan görüşmelerimiz henüz başlangıç noktasındadır. Yönetimimizin benimsediği şeffaflık ilkeleri çerçevesinde kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

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