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Galatasaray'dan Stefan Johansen atağı

Premier Lig ekibi Fulham'da top koşturan ve sezon sonu için mukavelesinde ayrılık opsiyonu bulunan Norveçli Johansen Galatasaray'ın radarına girdi.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçen hafta transferlerle ilgili yaptığı açıklamada orta sahaya oyuncu baktıklarını söylemişti. Bunun ardından sarı-kırmızılı kulübün Norveçli 8 numara Stefan Johansen'le ilgilendiği öğrenildi.

Premier Lig ekibi Fulham'da bu sezon 13 maçta görev yapan Johansen 2016 yazında da Galatasaray'ın gündeminde gelmiş, vatandaşı Linnes kendisi için olumlu referans vermişti. Ancak 1991 doğumlu merkez orta saha oyuncusu o dönem Celtic'ten Fulham'ın yolunu tuttu. Kiralık dönen Ndiyae'nin performansından memnun olmayan Galatasaray, Fulham'la sözleşmesinde sezon sonunda geçerli opsiyon bulunan Johansen'in mali şartlarını araştırmaya başladı.

(Sabah)

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