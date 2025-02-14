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Spor

Galatasaray'dan suç duyurusu! Resmi açıklama yapıldı

Galatasaray, kulüp çalışanı gibi davranarak maddi menfaat sağlamaya çalışan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Haber Merkezi14 Şubat 2025 Cuma 14:20 - Güncelleme:
Galatasaray'dan suç duyurusu! Resmi açıklama yapıldı
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Galatasaray, kendisini kulüp çalışanı olarak tanıtıp menfaat elde etmeye çalışan şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Kendisini Kulübümüz çalışanı olarak tanıtıp, maddi menfaat elde etmeye çalışan şüpheliler hakkında, Kulübümüz tarafından 13.02.2025 tarihinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulmuştur.

Kulübümüzün telefon ile arama yaparak bağış toplama veya satış yapma faaliyeti bulunmamaktadır. Bu kapsamda yapılan aramaların Kulübümüz ile irtibatı bulunmadığını bilgilerinize sunar, yapılan aramalara itibar edilmemesini hassasiyetle bildiririz."

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