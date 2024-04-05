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Spor

Galatasaray'dan Süper Kupa kararı! Futbolculara prim verme sözü

Süper Kupa maçı için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Fenerbahçe'nin aldığı kararlara kulaklarını tıkayarak çalışmalarına devam ediyor. Sarı kırmızılı yönetim futbolcuların gündemden etkilenmemesi için prim açıklaması yapacak. İşte detaylar...

Fanatik5 Nisan 2024 Cuma 09:19 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Süper Kupa kararı! Futbolculara prim verme sözü
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Gözlerin Süper Kupa'ya çevrildiği Galatasaray'da gündemden ve Fenerbahçe'nin aldığı kararlardan bağımsız tam bir konsantrasyon havası var. Teknik heyet, maç 90 dakika boyunca oynanacakmış gibi hazırlıklarını yapıyor.

BÜYÜK BİR KENETLENME VAR

Hatayspor karşısında tek golle kazanarak rakibiyle arasındaki farkı koruyan Galatasaray'da rota Süper Kupa'ya döndü. Şanlıurfa'da oynanacak olan müsabaka öncesi takımda büyük bir kenetlenme var. Teknik direktör Okan Buruk ve ekibi, oyuncularını bu karşılaşma 90 dakika boyunca oynanacakmış gibi hazırlıyor.

90 DAKİKA GİBİ HAZIRLIK

Teknik direktör Okan Buruk ve ekibi, oyuncularını bu karşılaşma 90 dakika boyunca oynanacakmış gibi hazırlıyor.

YÖNETİMDEN PRİM KARARI

Fenerbahçe'nin aldığı kararlardan ya da oluşan gündemden takımının etkilenmesini istemeyen Sarı kırmızılılarda hatta yönetim normal bir Süper Kupa Finali gibi oyunculara prim açıklayacak.

MOTİVASYON UYARISI

Herhangi bir eksiği bulunmayan ve müsabakanın hazırlıklarını tam kadro bir şekilde sürdüren Galatasaray'da Okan Buruk da perşembe günkü idman öncesi oyuncularıyla yaptığı toplantıda 'tam motivasyon' vurgusunda bulundu.

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