Galatasaray'dan Süper Lig'i sallayacak transfer hamlesi! Erden Timur dünya yıldızı için gidiyor

Galatasaray'da ara transfer döneminin başlamasıyla Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, kolları sıvadı. Lyon'da forma giyen yıldız oyuncu Moussa Dembele'yi gözüne kestiren Erden Timur, Fransa'ya gidiyor.

GALATASARAY'DA ERDEN TİMUR YOĞUN MESAİDE

Sezon başında yapılan transferlerle büyük ses getiren Galatasaray'da Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, ara transferde de büyük işlere imza atmak istiyor. Kadroyu güçlendirerek şampiyonluğa emin adımlarla yürümek isteyen sarı-kırmızılılarda çalışmalar sürüyor.

YILDIZ OYUNCU İÇİN FRANSA'YA GİDİYOR

Uzun süredir Galatasaray'ın girişimlerde bulunduğu Moussa Dembele için Erden Timur, kollarını sıvadı. Timur'un önümüzdeki günlerde yıldız golcü için Fransa'ya gitmeye hazırlandığı iddia edildi. Sarı-kırmızılılar Dembele için şartları zorlayacak.

DEĞERİ 18 MİLYON EURO

Ligue 1 ekiplerinden Lyon'da forma giyen 26 yaşındaki Moussa Dembele'nin güncel piyasa değeri 18 milyon euro. Yıldız golcü daha önceden Atletico Madrid, Celtic ve Fulham'da da forma giydi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Moussa Dembele, bu sezon Lyon formasıyla şu ana kadar 16 resmi maça çıktı ve bunların 7'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 708 dakika süre alan Fransız golcü, 2 gol ve 1 asistle skora etki etti.