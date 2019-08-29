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Galatasaray'dan sürpriz Belaili hamlesi!

Galatasaray, Tunus'tan Esperance forması giyen sol kanat oyuncusu Youcef Belaili ile ilgilendiği iddia edildi.

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DIAGNE'NİN SATIŞI BEKLENİYOR
 
Cezayir basınından DZ Foot'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Youcef Belaili'yi kadrosuna katmak istiyor. Ancak bu transferin olumlu sonuçlanması için Galatasaray'ın Mbaye Diagne'yi satması gerektiği bilgisi verildi.
 
"FEGHOULI'NİN TAKIM ARKADAŞI OLACAK"
 
Haberde; Belaili'nin Afrika Uluslar Kupası'nda gösterdiği performansla sarı-kırmızılıların radarına girdiği belirtilirken, Cezayirli oyuncunun Feghouli ile takım arkadaşı olabileceği kaydedildi.
 
Esperance ile 2020'de sözleşmesi bitecen olan 27 yaşındaki oyuncu, Tunus ekibinde 103 maçta 21 gol attı ve 37 asist yaptı. Cezayir Milli Takımı'nda 13 maçta görev alan Belaili, 3 gol kaydetti.
 
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