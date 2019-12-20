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Spor

Galatasaray'dan sürpriz Ben Arfa hamlesi!

Birkaç sezondur hem kış hem de yaz transfer dönemlerinde Fenerbahçe'yle adı sıkça anılan Fransız 10 numara Hatem Ben Arfa için Galatasaray'dan sürpriz bir teklif geldiği iddia edildi.

20.12.2019  13:14 - Güncelleme: 20.12.2019  13:14
Teknik direktör Fatih Terim'in sürekli Ocak ayını işaret ettiği Galatasaray'dan ilk hamleler gelmeye başladı.
 
Fransız basınından Foot Mercato'ya göre; Sarı Kırmızılılar Fransız futbolunun önemli yıldızlarından olan ve birkaç sezondur adı sıkça Fenerbahçe'yle de anılan Hatem Ben Arfa'ya sözleşme önerdi.
 
1,5 yıl ve 4,5 milyon euro!
 
Haberde Galatasaray'ın önerdiği kontratın 1,5 sezonluk olduğu ve yıllık 3 milyon euro, toplamda da 4,5 milyon euroluk bir ödeme planını içerdiği belirtildi.
 
Hala boşta...
 
Son olarak Rennes'de forma giyen ve Fransız ekibiyle 30 Haziran'da biten sözleşemsinin ardından birçok teklif almasına rağmen bunları değerlendirmeyen 32 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'dan düşünmek için süre istediği belirtiliyor.
 
(Fanatik)

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