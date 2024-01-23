Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, iç transferde önemli bir hamle yaptı. Yönetim, performansıyla taraftarların beğenisini kazanan Lucas Torreira yeni sözleşme konusunda el sıkıştı.

MAAŞI AYNI KALACAK

2026'ya kadar kontratı bulunan Torreira ile 2 yıllık yeni kontratı konusunda anlaşma sağlayan yönetimin 27 yaşındaki Uruguaylı oyuncuyu şu anda kazandığı ücret olan 2 milyon 750 bin euro üzerinden 2 yıllık kontrata ikna ettiği bildirildi.

AÇIKLAMA YAKINDA YAPILACAK

Sarı-Kırmızılı kurmayların bu gelişmeyi kısa süre içerisinde resmi olarak açıklayacağı da belirtildi. 8 Ağustos 2022'de Arsenal'den 6 milyon Euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Uruguaylı ön libero Sarı Kırmızılı formayla bugüne kadar 61 resmi maça çıktı. Tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda gol sevinci yaşayamazken takım arkadaşlarına 2 asist yaptı. reknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer alan tecrübeli oyuncu orta sahada defansif anlamda takımın sigortası konumunda.