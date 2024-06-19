Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile girdiği kıyasıya yarışın ardından şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, transfere de hızlı bir giriş yapmayı planlıyor.

BATSHUAYI SÜRPRİZİ

TRT Spor'un haberine göre sarı - kırmızılı kulüp, Michy Batshuayi'yi kadrosuna katmak için önemli mesafe kat etti.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ BELLİ OLDU

Haberin devamında Belçikalı golcünün yıllık 3 milyon eurodan 3 yıllık sözleşmeye imza atmaya yakın olduğu kaydedildi.

Ayrıca Galatasaray'ın oyuncuya 4-5 milyon TL arasında bir imza parası ödemesinin beklendiği belirtildi.

FENERBAHÇE'NİN PLANI

Öte yandan Fenerbahçe'nin de Michy Batshuayi'yi takımda tutmak için yıllık 3 milyon eurodan 3 sezonluk bir sözleşme teklif ettiği ancak yıldız futbolcunun henüz kararını vermediği öne sürülmüştü.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 43 resmi maça çıkan 30 yaşındaki fubolcu, 24 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.