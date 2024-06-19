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  • Galatasaray'dan sürpriz hamle! Michy Batshuayi'ye teklif yapıldı
Spor

Galatasaray'dan sürpriz hamle! Michy Batshuayi'ye teklif yapıldı

Ligin tamamlanmasının ardından transfer için kolları sıvayan Galatasaray gözünü ezeli rakibinin forvetine dikti. Sarı kırmızılı ekip, Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi'te teklifte bulundu. İşte haberin detayları...

19 Haziran 2024 Çarşamba 16:38 - Güncelleme:
Galatasaray'dan sürpriz hamle! Michy Batshuayi'ye teklif yapıldı
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Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile girdiği kıyasıya yarışın ardından şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, transfere de hızlı bir giriş yapmayı planlıyor.

BATSHUAYI SÜRPRİZİ

TRT Spor'un haberine göre sarı - kırmızılı kulüp, Michy Batshuayi'yi kadrosuna katmak için önemli mesafe kat etti.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ BELLİ OLDU

Haberin devamında Belçikalı golcünün yıllık 3 milyon eurodan 3 yıllık sözleşmeye imza atmaya yakın olduğu kaydedildi.

Ayrıca Galatasaray'ın oyuncuya 4-5 milyon TL arasında bir imza parası ödemesinin beklendiği belirtildi.

FENERBAHÇE'NİN PLANI

Öte yandan Fenerbahçe'nin de Michy Batshuayi'yi takımda tutmak için yıllık 3 milyon eurodan 3 sezonluk bir sözleşme teklif ettiği ancak yıldız futbolcunun henüz kararını vermediği öne sürülmüştü.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 43 resmi maça çıkan 30 yaşındaki fubolcu, 24 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.

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