Galatasaray'dan sürpriz hamle! Muslera ile yeniden görüşülecek

Galatasaray, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fernando Muslera ile yola devam etmek istiyor.

Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Uruguaylı eldiven ile bir yıl daha yola devam etmeyi planlıyor.

Galatasaray, 38 yaşındaki file bekçisi ile mart ayında yeni görüşme için görüşme yapacak.

PENAROL İDDİASI

Fernando Muslera için geçtiğimiz günlerde Penarol iddiası gündeme gelmişti.

Uruguay'da yayın yapan Minuto Uno kanalından Martin Charquero'nun haberine göre; Fernando Muslera, Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından ülkesine dönme kararı aldı. 38 yaşındaki kaleci, Uruguay'ın köklü kulüplerinden Penarol'un gündemine geldi. Penarol'un Muslera ile görüşmelere başlayacağı ve Uruguaylı efsane file bekçisine formasını giydirmeyi plandığı kaydedildi.

2011 yılından bu yana Galatasaray'da oynayan Fernando Muslera, sarı-kırmızılı forma altında 530 maçta kaleyi korudu. Bu karşılaşmalarda 570 gole engel olmayan 38 yaşındaki eldiven, 187 maçta ise kalesini gole kapattı.