Trendyol Süper Lig'in başlamasına kısa süre kala transferde hızlanmak isteyen Galatasaray, sol bek transferini ana gündem maddelerinden biri haline getirdi.

HEDEF LUCAS DIGNE

Derrick Köhn'ün performansını yetersiz bulan ve bu kapsamda çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, footmercato'nun haberine göre Aston Villa'nın Fransız sol beki Lucas Digne ile ilgilenmeye başladı.

KİRALAMA TEKLİFİ SUNULDU

Aston Villa ile Lucas Digne transferi için görüşen Galatasaray, kiralama teklifini sundu. Aston Villa cephesi, henüz Galatasaray'ın teklifine henüz yanıt vermedi.

KARİYERİNDE DEV TAKIMLAR VAR

Aston Villa'nın Ocak 2022'de 30 milyon euro bonservisle Everton'dan transfer ettiği Lucas Digne, kariyerinde Lille, PSG, Barcelona formaları da giydi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

31 yaşındaki FransIZ milli sol bek, geçen sezon Aston Villa formasıyla çıktığı 46 resmi maçta 2 gol atıp 6 asist yaptı.