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  • Galatasaray'dan sürpriz hamle! Sol beke Premier Lig'den yıldız isim
Spor

Galatasaray'dan sürpriz hamle! Sol beke Premier Lig'den yıldız isim

Transfer çalışmalarını teknik direktör Okan Buruk yönetiminde sürdüren Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Derrick Köhn'ün performansından memnun olmayan sarı kırmızılı ekip, sol bek transferi için dümeni İngiltere'ye kırdı ve Aston Villa'nın genç yıldızı için teklif yaptı. İşte detaylar...

7 Ağustos 2024 Çarşamba 12:18 - Güncelleme:
Galatasaray'dan sürpriz hamle! Sol beke Premier Lig'den yıldız isim
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Trendyol Süper Lig'in başlamasına kısa süre kala transferde hızlanmak isteyen Galatasaray, sol bek transferini ana gündem maddelerinden biri haline getirdi.

HEDEF LUCAS DIGNE

Derrick Köhn'ün performansını yetersiz bulan ve bu kapsamda çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, footmercato'nun haberine göre Aston Villa'nın Fransız sol beki Lucas Digne ile ilgilenmeye başladı.

KİRALAMA TEKLİFİ SUNULDU

Aston Villa ile Lucas Digne transferi için görüşen Galatasaray, kiralama teklifini sundu. Aston Villa cephesi, henüz Galatasaray'ın teklifine henüz yanıt vermedi.

KARİYERİNDE DEV TAKIMLAR VAR

Aston Villa'nın Ocak 2022'de 30 milyon euro bonservisle Everton'dan transfer ettiği Lucas Digne, kariyerinde Lille, PSG, Barcelona formaları da giydi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

31 yaşındaki FransIZ milli sol bek, geçen sezon Aston Villa formasıyla çıktığı 46 resmi maçta 2 gol atıp 6 asist yaptı.

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