İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ocak 2024 Perşembe / 15 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2803
  • EURO
    33,0777
  • ALTIN
    1962.1
  • BIST100
    8175.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'dan sürpriz hamle! Yusuf Yazıcı ile ilk temas gerçekleşti
Spor

Galatasaray'dan sürpriz hamle! Yusuf Yazıcı ile ilk temas gerçekleşti

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'dan bir sürpriz bir hamle geldi. Sarı kırmızılı ekip, Fransız ekibi Lille forması giyen milli oyuncu Yusuf Yazıcı ve takımı ile görüşmeler gerçekleştiriyor. İşte detaylar...

Sabah25 Ocak 2024 Perşembe 09:01 - Güncelleme:
Galatasaray'dan sürpriz hamle! Yusuf Yazıcı ile ilk temas gerçekleşti
ABONE OL

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

Sarı- kırmızılı ekipte ilk hedef Şubat sonunda ara transfer dönemi diğer büyük ligler için kapandıktan sonra "altın vuruş" yapmak.

ERDEN TİMUR GÖRÜŞTÜ

Bu nedenle arayışlar devam ederken Başkanvekili Erden Timur'un geçtiğimiz günlerde Fransa'nın yolunu tuttuğu ve transferde kendisine önemli bir desteği olan menajer George Gardi ile görüştüğü öğrenildi.

LILLE'İ İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

Erden Timur'un Fransa'da bir araya geldiği isimler arasında Yusuf Yazıcı'nın da yer aldığı belirtilirken sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli oyuncuyu ve Lille'i ikna etmeye çalıştığı gelen haberler arasında.

Trabzonspor, CSKA Moskova ve Lille formaları giyen Yusuf Yazıcı bu sezon ortaya koyduğu başarılı futbolla dikkat çekiyor. Yıldız oyuncu, oynadığı 26 maçta, 9 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.