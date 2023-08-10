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Spor

Galatasaray'dan sürpriz stoper hamlesi

Galatasaray, stoper bölgesine yeni bir transfer yapmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, Leicester City forması giyen Wout Faes için satın alma opsiyonlu kiralık teklifini oyuncunun kulübüne sundu.

10 Ağustos 2023 Perşembe 19:00 - Güncelleme:
Galatasaray'dan sürpriz stoper hamlesi
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Savunmaya takviye yapmak isteyen Galatasaray için sürpriz bir isim gündeme geldi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Wout Faes için satın alma opsiyonlu kiralık teklifini hazırladı ve Leicester City ile temasa geçti.

OLUMLU RAPOR VERİLDİ

Galatasaray scout ekibinin uzun yıllardır takip ettiği 25 yaşındaki Belçikalı stoper için olumlu rapor verildi.

17 MİLYON EURO'YA ALINDI

Leicester geçen sezon Wout Faes'e 17 milyon Euro bonservis ödemişti.

Belçika mili takımında 5 kez forma giyen savunma oyuncusu, geçtiğimiz sezon 39 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asist kaydetti.

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