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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi

Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Alanyaspor maçında Radamel Falcao'nun dönüşüyle büyük bir mutluluk yaşayan Galatasaray'da Florin Andone'nin yerine gelecek isim için çalışmalar başladı.

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Art arda gelen sakatlıklarla büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray'da ara dönem için sürpriz bir isim gündeme geldi. 1. Lig ekibi Eskişehirspor'un bu sezonki flaş oyuncusu Jesse Sekidika Aslan'ın listesine girdi.
 
Asıl mevkisi sağ kanat olmasına rağmen forvette de görev yapabilen oyuncu için bu hafta düğmeye basılacak.
 
Görüşmeleri ise başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak yapacak.
 
60 BİN EURO'YA ALINDI
 
23 yaşındaki Nijeryalının sezon sonu bitecek sözleşmesinden yararlanmak isteyen sarı- kırmızılılar, düşük bir rakama transferi noktalamaya çalışacak.
 
İlk olarak izleme ekibinin tavsiye ettiği Sekidika, teknik patron Fatih Terim'in de onayından geçti. Bu sezon takımı son sırada olmasına rağmen 14 maçta 8 gol, 2 asistle Eskişehirspor'un ayakta kalan tek ismi oldu.
 
Sekidika, 2018-2019 sezonunda Krusevac'tan 60 bin euro'ya alınmıştı.
 
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
 
Albayrak'ın, değeri 150 bin euro civarında olan oyuncu için 450-500 bin euro arası bir rakam önereceği öğrenildi.
 
Eskişehir yönetiminin de Jesse'nin sezon sonu bedava gitme ihtimali nedeniyle bu rakama 'Evet' diyeceği belirtiliyor.
 
YARIM DÖNEM OYNAYAMADI
 
2018-2019 sezonu başında Eskişehirspor'a gelen 23 yaşındaki futbolcu, ligin ilk devresinde lisansı çıkartılamadığı için oynayamazken sezonun ikinci yarısında kendini gösterdi.
 
Forma giydiği 13 karşılaşmada 6 gol, 1 asistlik performansla 7 gole etki etti.
 
(Fotomaç)
 

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