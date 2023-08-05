Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Rangers'ta forma giyen James Tavernier ile ilgilendiği öne sürüldü.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sağ bek pozisyonu için sürpriz bir isim gündeme geldi: James Tavernier.

İskoç basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Glasgow Rangers'ın takım kaptanı tecrübeli sağ bek James Tavernier ile ilgili soruşturmalarda bulundu.

GERRARD DA İSTİYOR

Haberde, Galatasaray'ın dışında Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Al-Ettifaq'ın da Tavernier ile ilgilendiği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Rangers formasıyla 55 resmi maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu 18 gol 10 asistlik katkı yaptı.