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Galatasaray'dan Tahkim Kurulu kararları sonrası sert açıklama: Şaşırmadık

Galatasaray, Tahkim Kurulu kararları sonrası resmi siteden bir açıklama yayımladı.

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Galatasaray’dan yapılan açıklama şu şekilde:

Kurucu Başkanımız Ali Sami Yen’den bu yana, “Türk olmayan takımları yenmek” düsturunu bihakkın yerine getiren sporcularımız, onurlu mücadelelerinde en büyük gücü, sarı/kırmızıya gönül verenlerden almıştır.

Galatasaray Camiası, her zaman, her durumda, eli kalbinde, gözü sahada, başı dik, takımıyla bir bütündür.

“Bir his takımıdır.

Renklerine aşıktır.

Galatasaray feragat ve fedakarlıklarla çalışacak futbolcuların takımıdır!

Şımarıkları, kendini beğenmişleri, yalnız kendini düşünenleri sevmez…”

Ey Galatasaraylı,

Gün, bir kez daha, bir olduğumuzu göstermenin gerektiği gündür.

Herkes bilir ki, yel, kayadan toz alır!

Biz kazanacağız!

Çünkü biz Galatasarayız!

GALATASARAY SPOR KULÜBÜ

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