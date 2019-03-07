18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4644
  • 6,1418
  • 225.805
  • 102.282
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray'dan Taiwo Awoniyi süprizi

Onyekuru'dan beklenen verimi alamayan Galatasaray, bonservisi Liverpool'da olan genç futbolcu Taiwo Awoniyi'nin peşine düştü

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ocak ayında gelecek vaat eden ve ilerleyen yıllarda yüksek bonservis ücretiyle satılacak bir forvet transferi yapmak isteyen Galatasaray Tetteh ve Onuachu isimlerinde başarısız olmuştu. Fatih Terim ve scout ekiplerinin bu yöndeki çalışmaları devam ederken sarı kırmızılıların gündemine bir başka yetenekli futbolcu Taiwo Awoniyi geldi.

29 MAÇTA 9 GOL

Şu anda Belçika’da Gent forması giyen ve 29 maçta 9 gol atan Nijeryalı oyuncu için Galatasaray’ın zemin yokladığı öğrenilirken 97 doğumlu genç futbolcunun Schalke’nin de radarında olduğu belirtildi. Nijerya’nın U17-20 ve 23 milli takımlarında forma giyen Awoniyi’nin bonservisi Liverpool’un elinde bulunurken, 96 resmi maçta 23 gol atan oyuncu bundan önce FSV Frankfurt, Nijmegen, Mouscron’a kiralandı.

ONYEKURU GİBİ KİRALIK GELECEK

Galatasaray, İngiliz deviyle 2022’ye kadar sözleşmesi bulunan Awoniyi, kiralık olarak gelen ve kendisinden beklenen verimi tam olarak alamayan Onyekuru gibi transfer etmeyi düşünüyor.

Devrim Erbil: Minyatürler, Batı´nın büyük yağlı boya tablolarıyla boy ölçüşecek değerdedir

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rusya: NASA ile Ay İstasyonu projesini görüşmeye hazırız

Rusya: NASA ile Ay İstasyonu projesini görüşmeye hazırız

Ailelere çok önemli 'Momo' uyarısı

Ailelere çok önemli 'Momo' uyarısı

Prenses'i başbakanlığa aday gösteren parti kapatıldı

Prenses'i başbakanlığa aday gösteren parti kapatıldı

E-devlette yeni dönem, 2 ay içinde başlıyor

E-devlette yeni dönem, 2 ay içinde başlıyor

MHP lideri Bahçeli'den 'Beka' ve S-400 açıklaması

MHP lideri Bahçeli'den 'Beka' ve S-400 açıklaması

Azerbaycan'da yakalandı: Türkiye'ye iade edilecek

Azerbaycan'da yakalandı: Türkiye'ye iade edilecek

Kuzey Kore'den sert çıkış: Uzlaşmalar ihlal ediliyor

Kuzey Kore'den sert çıkış: Uzlaşmalar ihlal ediliyor

Süleyman Soylu´dan Ekrem İmamoğlu'na: Beş paralık ederim

Süleyman Soylu´dan Ekrem İmamoğlu'na: Beş paralık ederim
 

POPÜLER HABERLER

Devrim Erbil: Minyatürler, Batı´nın büyük yağlı boya tablolarıyla boy ölçüşecek değerdedir

Devrim Erbil: Minyatürler, Batı´nın büyük yağlı boya tablolarıyla boy ölçüşecek değerdedir

Kazakistan 22 bin 800 ton uranyum üretecek

Kazakistan 22 bin 800 ton uranyum üretecek

İşte en güzel resimli Regaip Kandili mesajları

İşte en güzel resimli Regaip Kandili mesajları

'Mavi Vatan'daki dev tatbikat göz kamaştırdı

'Mavi Vatan'daki dev tatbikat göz kamaştırdı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA