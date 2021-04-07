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Spor

Galatasaray'dan taktik çalışması

Galatasaray, Süper Lig'in 34'üncü haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

DHA07 Nisan 2021 Çarşamba 14:40 - Güncelleme: 07 Nisan 2021 Çarşamba 14:40
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Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde savunma ve hücum organizasyonları üzerinde durulan bir taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Kerem Aktürkoğlu, tedavisinin ardından sahada koşu çalışmalarına devam etti.

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına yarın saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde medya mensuplarına açık olarak yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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