Galatasaray'dan tarihi başarı

Galatasaray, Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş maçında Slavia Prag ile karşılaştı. Fortuna Arena'da oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazandı.
Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Arzu Akbulut, 101. dakikada Nazlican Parlak kaydetti. Prag'ın tek golünü 32. dakikada Eda Karataş kendi kalesine gönderdi.
İlk maçın 2-2 sona ermesiyle Galatasaray, adını Şampiyonlar Ligi'nde gruplara yazdıran taraf oldu.
Sarı kırmızılı takım, kadınlarda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele decek ilk takım oldu.