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Spor

Galatasaray'dan tarihi başarı

Galatasaray, Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş maçında Slavia Prag'ı 2-1 mağlup ederek adını gruplara yazdırdı.

25 Eylül 2024 Çarşamba 22:27 - Güncelleme:
Galatasaray'dan tarihi başarı
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Galatasaray, Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş maçında Slavia Prag ile karşılaştı. Fortuna Arena'da oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazandı.

Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Arzu Akbulut, 101. dakikada Nazlican Parlak kaydetti. Prag'ın tek golünü 32. dakikada Eda Karataş kendi kalesine gönderdi.

İlk maçın 2-2 sona ermesiyle Galatasaray, adını Şampiyonlar Ligi'nde gruplara yazdıran taraf oldu.

Sarı kırmızılı takım, kadınlarda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele decek ilk takım oldu.

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