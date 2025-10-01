Leroy Sane ve Mauro Icardi maça yedek başladı. Sol bek Ismail Jakobs savunmada yıldızlaştı. Aslan, 22 Ekim'de Bodo/ Glimt'i ağırlayacak.

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına 5-1'lik E.Frankfurt mağlubiyetiyle başlayan Galatasaray, Liverpool zaferiyle 3 puanını aldı. Temsilcimiz, karşılaşmaya hızlı başlayan taraf oldu. Yunus'un 2. dakikadaki şık pasında Barış Alper Yılmaz, kaleci Alisson'u geçemedi. Temsilcimiz, 14. dakikada yaşanan kaostan zaferle çıktı. Liverpool'un art arda şutlarında Aslan'ın savunması sağlam kaldı, kontra atağa çıkan Cim-Bom, Barış Alper ile penaltı kazandı. Topu beyaz noktaya koyan Victor Osimhen hata yapmadı. Golden sonra gelişen İngiliz ekibinin hücumlarında da Sarı-Kırmızılılar'ın savunması performansıyla takdir topladı. İkinci yarıda Liverpool'un hocası Arne Slot yıldız oyuncuları Muhammed Salah ve Isak'ı oyuna sürdü. 1-0 önde olan Cim-Bom ise geriye yaslanan taraf olsa da Nijeryalı yıldızı Osimhen ile yer yer pozisyonlara girdi. Uğurcan Çakır, kurtarışlarıyla Liverpool'a geçit vermedi. 90'da İngilizler'in kazandığı penaltı VAR'dan döndü, Galatasaray evinde tarih yazdı.