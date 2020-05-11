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Spor

Galatasaray'dan TBF'ye: 'Ligler oynansın'

Galatasaray Kulübünün Türkiye Basketbol Federasyonuna (TBF) erkek ve kadınlarda liglerin oynanarak tamamlanması yönünde görüş belirttiği öğrenildi.

AA11 Mayıs 2020 Pazartesi 17:02 - Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 17:14
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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre sarı-kırmızılı kulüp, TBF'ye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen liglerin akıbetiyle ilgili görüşlerini iletti. Kulüp, liglerin oynanarak tamamlanması yönünde bekleme sürecinden yana olduklarını bildirdi.

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ING Basketbol Süper Ligi'nde 23. haftayı 3. sırada tamamlamış, sarı-kırmızılı kadın takımı ise Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 19. maç sonunda 2. sırada bulunuyordu.

TBF, bugün yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm liglerin şampiyon ilan edilmeden ve küme düşme olmadan sonlandırıldığını açıkladı.

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