Fanatik 13 Kasım 2021 Cumartesi 14:50 - Güncelleme: 13 Kasım 2021 Cumartesi 14:50

Forvete en az 1 takviye yapmak isteyen ve bu doğrultuda iki önemli ismi gündeme alan Galatasaray'da çalışmalar başladı. Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in İskandinav forvet talebi nedeniyle rotasını çevirdiği Erik Botheim transferinde ciddi bir savaşın ortasında kaldı! Bodo Glimt forması giyen 21 yaşındaki forvet için Roma ile Lazio arasında müthiş bir rekabet yaşanıyor. Bu da Norveçli golcünün piyasasını giderek yükseltiyor.

GALATASARAY'DA PUKKI İHTİMALİ

Fanatik'in haberine göre; Sarı-Kırmızılılar bu nedenle, transferi daha kolay görünen, 31 yaşındaki Finlandiyalı santrfor Teemu Pukki'ye ağırlık vermiş durumda. Kulübü Norwich'teki mukavelesi sezon sonunda bitecek olan Pukki, opsiyon maddesini devreye sokmaya yanaşmadı.

Norwich 5 puanla Premier Lig'in dibine demir atarken, Pukki'nin daha önce de hakkında övgü dolu ifadeler kullandığı Galatasaray'la şampiyonluk yaşama isteği ağır basıyor. Tecrübeli futbolcunun savaşçı bir yapıya sahip olması, çift forvet oynamaya uygun nitelikler taşıması ve Norwich gibi hücumda zorluk yaşayan bir takımda 138 maçta 70 gol atması, onu bir adım öne çıkarıyor. Galatasaray'da hedef, yıldız futbolcuyu mümkün olan en uygun maliyetle renklerine bağlayabilmek.