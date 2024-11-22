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Spor

Galatasaray'dan TFF'ye başvuru! Erteleme talep ettiler

Galatasaray, Eyüpspor ile oynayacağı maç için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. Sarı-kırmızılılar maçın gününün değişmesini talep etti.

22 Kasım 2024 Cuma 19:19 - Güncelleme:
Galatasaray'dan TFF'ye başvuru! Erteleme talep ettiler
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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık 2024 Pazar günü İkas Eyüpspor'u konuk edecek olan Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) maçın ertelenmesi talebinde bulundu.

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe ve Beşiktal'ın 2 Aralık 2024 Pazartesi günü oynayacak olmasını TFF'ye neden olarak sunacak olan Galatasaray, rakipleri ile aynı gün dinlenme istediği için Eyüpspor maçının aynı güne alınmasını istedi.

EYÜPSPOR'DAN AÇIKLAMA!

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, konuyla ilgili Beyaz Futbol'a şu açıklamaları yaptı: "TFF'den bize gelen bilgi yok. Galatasaray'dan da bizimle konuşan olmadı. Olayı basından öğrendik. Galatasaray, TFF'ye talepte bulunmuş. Biz maça kendi gününde oynanacakmış gibi hazırlanacağız. Yarın Rizespor ile maçımız var."

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