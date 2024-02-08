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Spor

Galatasaray'dan TFF'ye başvuru!

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda yapacağı Ankaragücü maçının Eryaman Stadyumu'nda oynanmaması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu.

8 Şubat 2024 Perşembe 18:09 - Güncelleme:
Galatasaray'dan TFF'ye başvuru!
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Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın Eryaman Stadyumu'nda oynanmaması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulundu.

Sarı-kırmızlı kulüp, TFF'ye, 18 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacağı açıklanan MKE Ankaragücü-Galatasaray maçınının Eryaman Stadyumu'nun zemininin futbol oynamaya elverişli olmadığını gerekçe olarak gösterdi.

TFF yetkililerinin Eryaman Stadyumu'nda inceleme yapacağı ve bu incelemenin ardından müsabakanın oynanıp oynanamayacağı hakkında kararını açıklayacağı kaydedildi.

Ankaragücü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nca Çaykur Rizespor maçı sonrasında yaşanan olaylar gerekçesiyle verilen beş maçlık cezasının ardından, Süper Lig'de bu karşılaşmada seyircisinin önüne çıkacak.[Metiner Erdem]

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