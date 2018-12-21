Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray'dan Tolgay Arslan hamlesi

Galatasaray, Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan için devreye girdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Tolgay Arslan'ın babası ile temasa geçti. Beşıktaş'ta kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan için ikinci başkan Abdurrahim Albayrak çalışıyor.

BABASIYLA ÖZEL GÖRÜŞME

Albayrak'ın zorladığı kapı ise Tolgay'ın babası Erhan Arslan. Fanatik bir Galatasaraylı olan Arslan'dan, Tolgay'ın Galatasaray'a gelmesi konusunda yardımcı olmasını istiyor. Tolgay da 2013 yılında verdiği röportajda bunu itiraf etmiş ancak daha sonra Beşiktaş'ı tercih etmişti..

GALATASARAY'IN YENİ 8 NUMARASI OLACAK

Tolgay Arslan transferinde ısrarcı olan Galatasaray, genç futbolcuyu Selçuk İnan'ın yerine düşünüyor. Sezon sonu Selçuk İnan ile yolları ayırmayı planlayan sarı kırmızılı yönetim, Tolgay Arslan ile Galatasaray kaptanının boşluğunu doldurmanın hesaplarını yapıyor.

VETO YEDiLER

Devre arasında iki forvet takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'da Antalyasporlu Doukara ve Çaykur Rizesporlu Vedat Muriqi, Florya'dan geçer not alamadı. Terim'in istediği golcüler arasında Süper Lig'de forma giyen bu iki futbolcunun isminin yer almadığı öğrenildi.

(Takvim)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CHP´li Özgür´den Kandil´in beklediği açıklama

CHP´li Özgür´den Kandil´in beklediği açıklama

Hulusi Kentmen vefatının 25'inci yılında saygıyla anılıyor

Hulusi Kentmen vefatının 25'inci yılında saygıyla anılıyor

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sporda 2018 yılı böyle geçti

Sporda 2018 yılı böyle geçti

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA