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Spor

Galatasaray'dan transfer edilen Batuhan Şen, Menemenspor'da istikrar abidesi oldu

Menemenspor'un Galatasaray'dan transfer ettiği kaleci Batuhan Şen, Mazlum Demir ile birlikte tüm maçlarda 90'ar dakika görev aldı.

DHA10 Kasım 2021 Çarşamba 12:28 - Güncelleme: 10 Kasım 2021 Çarşamba 12:28
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Spor Toto 1'nci Lig'de milli maç arasına 11 puanla düşme hattının bir basamak üzerinde giren Nasadoge Menemenspor'da kaleci Batuhan Şen ve stoper Mazlum Demir istikrar abidesi oldu. Geçen sezon Galatasaray'dan kiralanıp bu sezon bonservisi alınan 22 yaşındaki Batuhan ve Menemenspor altyapısından yetişen kaptan Mazlum tüm maçlarda 90'ar dakika görev yaptı.

Teknik Direktör Cenk Laleci bu iki oyuncudan hiç vazgeçmezken, Mazlum 2 kez de rakip ağları sarsmayı başardı. Milli maç arasına kritik bir yerde girdiklerini belirten Cenk Laleci, "Ben takımımdan memnunum. Son İstanbulspor maçında büyük haksızlığa uğrayıp 2 metre ofsayttan gol yedik. Ancak toparlanacağız, milli arayı çok iyi değerlendireceğiz" dedi.

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