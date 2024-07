Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, kulübün gündeminde dair son gelişmeleri aktardı.

İŞTE HATİPOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI:

"KAMP VERİMLİ GEÇTİ"

"Geçen hafta Avusturya'da 1. kampı tamamladık. Son derece verimli geçti. Büyük bir oyuncu topluluğuyla gittik. Sakatlık olmadı, başarılı bir hazırlık dönemi geçirdik. 3 maç oynadık. Lige hazırlamak için önemli arenalardı. Son maçta da son derece ağır çalışmalara rağmen oyuncularımız güzel bir galibiyet aldılar. 2. etabın ilk antrenmanını Florya'da yapıyoruz. Avusturya'ya geçeceğiz. 2 hazırlık maçı yapacağız. 3 Ağustos'taki Süper Kupa maçına hazır döneceğiz."

"İKİ MEVKİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

"Taraftarlarımız bizi eleştirmekte haklı. Bir hedef koymuştuk. Kamp dönemine yetiştireceğiz diye bir hedefle yola çıktık. Gelişmeler, transfer sürecindeki zorluklar nedeniyle bu hedefimize bir miktar gecikmeyle devam ediyoruz. Tek amacımız hata yapmadan, Galatasaray için en doğru şartlarda, en doğru oyuncuları belirlemek. Büyük bir transfer listemiz yok. İki mevki için çalışma yapıyoruz. Hocamızın belirlediği önemli isimler var."

DOUE TRANSFERİ

"Hem kendi takımlarında hem milli takımlarda görev alan, takımlarının vazgeçmek istemediği oyuncular. Süreci uzatanlardan biri bu. Kamuoyu, gündem, baskı arttıkça talepler değişiyor. Bir takım ilave istekler ortaya çıkıyor. Son birkaç gündür, üzerinde yoğunlaşılan Doue ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Süreç, planladığımız şekilde yürüyordu. Kulübü Rennes ile anlaşmaya vardık. Hala geçerli bir anlaşmaya vardık. Bu süreçteki desteklerinden dolayı Rennes Kulübü'ne teşekkür ediyorum. Süreçte bize destek oldular."

"TRANSFER LİSTEMİZDE DEĞİL"

"Doue'nin yakınındaki kişiler, her geçen gün farklı taleplerle süreci biraz daha zora soktular. Burası Galatasaray Spor Kulübü. Bir transfer gerçekleşecekse kurallar ve şartlar var. Bu noktalar zorlandığı için transfer uzadı. Listemizdeki oyunculardan biriydi. Ancak gelinen noktada bu talepler artık Galatasaray Spor Kulübü'nün görüşmeleri sonlandırması gerektiği noktasına getirdi. Üzgünüz. Bu saatten sonra Galatasaray'ın transfer listesinde Doue bulunmuyor."

WENDEL TRANSFERİ

"Wendel, kendi alanındaki çok önemli oyunculardan biri. Bizim için de kadromuza katmak için çalışmalar yaptığımız, takımının en iyi oyuncusu. Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Zenit, en iyi oyuncusunu bırakmak istemiyor. Israrcıyız. Şu an negatif bir durum yok. Son 2 maçta Süper Kupa ve lig maçı oynadı. Her iki maçta da olağanüstü oynadı. Bu da bizim ne kadar doğru bir isme yöneldiğimizin kanıtı. Bu kadar iyi oyuncuları, hele takımları bırakmak istemiyorsa transfer etmek kolay olmuyor. Bu süreci, zor bir süreci başarıyla tamamlayacağımıza inanıyoruz. Sonuna kadar takip edeceğiz."

"BİRÇOK İSİMLE GÖRÜŞÜYORUZ"

"Hem sağ bek için hem de Wendel için tek bir oyuncu üzerinden çalışmalarımız yürümüyor. Eş zamanlı olarak birçok oyuncuyla görüşüyoruz. Geç kalmaya sebep verecek süreçler değil bu. Arka planda başka oyuncularla, ismini telaffuz etmek istemediğimiz oyuncular bu süreçleri birlikte, eş zamanlı götürüyoruz. Yakın zamanda sağ bek ve orta saha için Galatasaray'a yakışan oyuncuları kazandıracağımıza yürekten inanıyoruz. Bu yönde son derece verimli ve hızlı çalışmalar yürütüyoruz. Taraftarlarımız bize güvensin ve destek versin."

"BİZE DESTEK VERSİNLER"

"Bilgi kirliliğinden, baskı atmosferinden kulübümüzün zarar görmemesi için, Galatasaray'ın eli güçlü olsun diye bize destek versinler. Temmuz'un 20'sindeyiz daha. Transferleri bitirmek için çalışıyoruz. Çok fazla bilgi kirliliği var. Her gün yeni isimler ortaya atılıyor. Her gün bir takım yerlere gidilip gelindiği söyleniyor. Eleştiriler yapılıyor, saygılıyız. Burası Galatasaray Spor Kulübü, eleştirinin kültür olduğu bir yer. Bu eleştirileri, önerileri çok ciddi takip ediyoruz. Bir takım çıkarımlarda bulunuyoruz. Transferde isimlerin konuşuluyor olması bizi rahatsız ediyor. Bunu ortadan kaldırmak istiyoruz. Bir şekilde önüne geçmek istiyoruz. Bir şeyi daha belirtmek istiyorum. Transfer görüşmesi için bir yerlere gitmek gerekiyor. Gitmeden bu işler olmuyor. Her gittiğiniz yerde tek bir görüşmeyle oyuncu alıp gelmeniz çok olası bir şey değil. Onun için gidilip geliniyor. Sanki biz bunları kendimiz afişe ediyoruz, bilgilendiriyormuşuz gibi bir hava yaratılıyor. Bu haberlerden, çıkan bu bilgilerden en çok zararı biz görüyoruz. Hem kulüp hem kişiler olarak son derece rahatsızız. Bu bilgilerin sızdırılmasına yönelik faaliyete sıcak bakmıyoruz. Galatasaray Kulübü olarak hassas davranıyoruz. Bizler tarafından sızdırılıyormuş gibi bir hava yaratılmaya çalışılıyor. Bu son derece haksız ve yanlış bir eleştiri. Bu zararın kulübümüze yansımaması için bundan sonraki süreçte konuyu ciddiye alıp bu haberlerin sızmamasını sağlamaya çalışacağız."