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Spor

Galatasaray, Mert Çetin için Roma'ya 1.5 yıl kiralama teklifi yaptı

Akşam05.01.2020  21:43 - Güncelleme: 06.01.2020  08:01

ASLAN’DA ikinci yarı hazırlıkları başlarken, Sarı-Kırmızılılar’da transfer hareketliliği yaşanıyor. Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi’yi KAP’a bildiren Cim-Bom’da stoper takviyesi için de Mert Çetin iddiası ortaya atılmıştı. Roma forması giyen milli futbolcuyla ilgili İtalyan kulübünün tavrı belli olmuştu. Football Italia’da yer alan habere göre; Galatasaray’da Christian Luyindama’nın sakatlığı sonrası stoper takviyesi planlanıyor. Luyindama, sezonu kapatmıştı. Yeri mecburen doldurulacak.

AYRILIK İHTİMALİNE KARŞI

Galatasaray’ın bu doğrultuda Roma’da fazla forma şansı bulamayan Mert Çetin’i gündemine aldığı iddia edilmişti. İtalya’daki haberlere göreyse Roma, Juan Jesus’un ayrılma ihtimaline karşılık Mert Çetin’i kadroda tutmayı planladığını belirtti. Ancak bu olumsuz yanıta rağmen Cim-Bom geri adım atmadı. Galatasaray, 2.5 milyon euro bedelle oyuncu için 1.5 senelik kiralama teklifini yineledi. Şimdi verilecek yanıt bekleniyor. Taraflar yine görüşecek. Mert geçen yaz da Aslan’ın gündemine gelmişti.

O DÖNEM ÇARESİZ KALMIŞLARDI

Ancak Roma, G.Birliği’ne 3 milyon euro ödeyerek 23 yaşındaki milli stoperi kadrosuna kattı. Finansal Fair Play sebebiyle Sarı-Kırmızılar çaresiz kalmıştı. Mert Çetin, bu sezon İtalya Ligi’nde 4 maçta oynadı. Genç futbolcunun Roma ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Mert’in de Serie A’da fazla forma şansı bulamaması sebebiyle ikinci devreyi Galatasaray’da kiralık geçirmeye sıcak baktığı öğrenildi. Yönetim ise herhangi bir aksiliğe karşı alternatifleri belirledi. 

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