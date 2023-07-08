Galatasaray'dan transferde iki bomba birden!

Galatasaray'da transferi yürüten Erden Timur'un İngiltere'ye seyahatinin detayları ortaya çıktı. Timur'un Hakim Ziyech ve Thiago için görüşmeler yaptığı ortaya çıktı. İŞte ayrıntılar...

TRANSFERDE HEDEF DÜNYA YILDIZLARI

Galatasaray yine transferde dünya yıldızlarını kadrosuna katmak üzere harekete geçmiş durumda.

ERDEN TİMUR'DAN ADA'YA ÇIKARMA

Başkan Dursun Özbek'ten tıpkı geçen sezon olduğu gibi bir kez daha tam yetki alan ve operasyonu bizzat yürüten Erden Timur, geçtiğimiz günlerde İngiltere'ye giderek burada adeta üs kurmuştu. Timur'un özellikle Londra'da yaptığı görüşmelerin bazıları ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılı kulübün ana hedefinde, Chelsea forması giyen Hakim Ziyech olduğu öğrenildi.

Geçen yıl ara transferde de Zaniolo'dan önce Galatasaray'ın anlaştığı isimler arasında olan Ziyech ile bir kez daha görüşme yapıldığı ve temasların gayet olumlu ilerlediği belirtildi.

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEK İSTİYOR

Chelsea ile yolları ayırmaya hazırlanan, bir yandan adı Arap kulüpleriyle anılırken henüz hiçbiriyle anlaşma sağlamayan Ziyech'in karar vermek için acele etmediği ve teklifleri değerlendirmek istediği ifade ediliyor.

GÖRÜŞMELERİ SONLANDIRMADI

Geçtiğimiz günlerde Arabistan'a transferi son anda suya düşen Faslı yıldızın yine de açık kapı bıraktığı ve görüşmeleri sonlandırmadığı bildirildi.

GALATASARAY BEKLEMEDE

Tecrübeli futbolcuya son teklifini yapan Galatasaray beklemeye geçti.

ZANIOLO GİDERSE ZIYECH

Galatasaray'ın Ziyech'le, aynı mevkide oynayan Zaniolo'nun Juventus'a gitme ihtimali nedeniyle görüştüğü kaydedildi.

DİĞER ADAY LIVERPOOL'DAN

Cim Bom'un diğer bombası ise Liverpool'dan... Aynı zamanda Barcelona ve Bayern Münih'in eski yıldızı olan Thiago Alcantara ile Galatasaray arasında bir transfer görüşmesi gerçekleştiği öğrenildi.

ÇOK İYİ BİR TEKLİF SUNULDU

Erden Timur'un, İspanyol yıldıza çok iyi bir teklif sunduğu, kulübü Liverpool'dan da oyuncunun satılma durumuyla ilgili bilgi istediği belirtiliyor.

OLIVEIRA'NIN POZİSYONU İÇİN

Eğer hem İngiliz kulübün hem de yıldız futbolcu Galatasaray'ın önerdiği teklifi kabul ederse, sarı- kırmızılılar bu transferi Sergio Oliveira'nın pozisyonu için gerçekleştirecek.

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Böylece orta sahada Şampiyonlar Ligi de düşünülerek çok önemli bir değişiklik yapılmış olacak. Barcelona, Bayern ve Liverpool formaları giyen 32 yaşındaki Thiago, Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyor.