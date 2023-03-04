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Spor

Galatasaray'dan transferde son gün bombası! PSG'den geliyor...

Galatasaray, Mauro Icardi'den sonra Paris Saint Germain'den (PSG) Renato Sanches'i de kadrosuna katmak istiyor. Sarı kırmızılılar transferin sona ermesine bir gün kala Renato Sanches için satın alma opsiyonu olmadan kiralama teklifi yapacak.

Fanatik4 Mart 2023 Cumartesi 11:42 - Güncelleme:
Galatasaray'dan transferde son gün bombası! PSG'den geliyor...
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Türkiye'de uzatmalı ara transferin kapanmasına artık sayılı saatler kala, Galatasaray flaş bir operasyon için kolları sıvamış durumda. Şu ana kadar birçok dünya yıldızıyla görüşen Sarı-Kırmızılılar, son iki günde orta sahaya takviye planı üzerine yoğunlaşacak. Hedefteki 1 numaralı isim PSG'nin 25 yaşındaki futbolcusu Renato Sanches...

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GALATASARAY'DAN RENATO SANCHES HAMLESİ

Mevcut kadrosunda Sergio Oliveira dışında 8 numarası olmayan Okan Buruk, Sanches'in iki yönlü oyun stiliyle takımdaki derinliği artıracağı inancına sahip. Fanatik'in haberine göre; PSG ile yapılan bir önceki görüşmesi olumsuz sonuçlanan Galatasaray Yönetimi ise Portekizli yıldızı bu kez de satın alma opsiyonu olmadan kiralamaya çalışacak.

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ŞAMPİYONLUK YOLUNDA KRİTİK TRANSFER

Ara transferde kadrosunu Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan ve Sam Adekugbe gibi isimlerle güçlendiren Galatasaray, Renato Sanches'i de renklerine bağlaması halinde çifte kupalı şampiyonluk hedefi doğrultusunda kritik bir adım daha atmış olacak.

MİLLİ FORMA İÇİN İSTİYOR

PSG'nin sezon başında Lille'den 15 milyon avro karşılığında transfer ettiği, ancak Fransa'da umduğunu bulamayan Sanches de Portekiz Milli Takımı'ndaki formasını yeniden kazanmak için düzenli şekilde oynamak istiyor. Sarı-Kırmızılılar da bunu fırsata çevirip, genç orta sahayı kiralamayı hedefliyor.

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