Galatasaray'dan Türkiye'yi sallayacak transfer! Dünya yıldızı Aslan oluyor

Bu sezon transferin flaş takımlarından biri de Galatasaray oldu. Mauro Icardi, Dries Mertens, Nicolo Zaniolo gibi transferlerle Türkiye'de ve Avrupa'da büyük yankı uyandıran Galatasaray, şimdi de Anthony Martial için harekete geçti.

GALATASARAY TRANSFERDE DURMUYOR

Sezon başında Mauro Icardi, Dries Mertens, Juan Mata ve Sergio Oliveira gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Galatasaray, ara transferde de Nicolo Zaniolo ve Kaan Ayhan transferiyle büyük ses getirmişti. Sezon sonu için çalışmalarına şimdiden başlayan sarı-kırmızılı yönetim yıldız transferlerine devam etmek istiyor.

BİR DÜNYA YILDIZI DAHA

Mauro Icardi'nin takımdaki geleceği belirsizliğini korurken Galatasaray işini garantiye almak için forvet arayışlarına başladı. Fotomaç'ta yer alan habere göre; Sarı-kırmızılılar, Manchester United'da forma giyen Anthony Martial için harekete geçti. Erden Timur'un yıldız oyuncu için İngiltere'ye gideceği öğrenildi.

KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Anthony Martial, Manchester United'da kadroda düşünülmüyor. Sezon sonunda Ada ekibinden ayrılması beklenen 27 yaşındaki golcü, 17 maçta forma giydi. Toplam 799 dakika süre alabilen Martial, 7 gol ve 2 asistle skora etki edebildi.