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Galatasaray'dan UEFA açıklaması

Galatasaray Spor Kulübü, UEFA'nın Finansal Fair-Play anlaşmasını yeniden incelemeye almasına ilişkin resmi bir açıklama yayınladı.

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Galatasaray Spor Kulübü, UEFA'nın Finansal Fair-Play anlaşmasını yeniden incelemeye almasına ilişkin resmi bir açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"UEFA iç işleyişi dahilinde;

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Üst Yargı Organı, Kulübümüz ile ilgili Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'nun aldığı Uzlaşma Anlaşması kararıyla ilgili değerlendirme ve ek bilgiler talep etmiştir.

UEFA'nın iç prosedürleri dahilinde yapılan ve Haziran 2018'den bu yana süren bu süreç ve bu işlem, Kulübümüzün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer almasını etkilememektedir. Kulübümüz, imzaladığı Uzlaşma Anlaşması çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kulübümüz bu işleyiş süreci dahilinde, UEFA'nın ilgili kurumlarına gerekli resmi açıklama ve yanıtlarını vermektedir ve Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda resmi yanıt ve aksiyonlarını vermeye devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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