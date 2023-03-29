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Spor

Galatasaray'dan UEFA'ya başvuru!

Galatasaray Spor Kulğbü, Nef Stadyumu'na ayakta seyirci almak için UEFA'ya başvuruda bulundu. Talebin kabul edilmesi durumunda seyirci kapasitesinin 8 ila 10 bin arasında artması bekleniyor.

29 Mart 2023 Çarşamba 14:41 - Güncelleme:
Galatasaray'dan UEFA'ya başvuru!
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Galatasaray, Nef Stadyumu'na ayakta seyirci almak için UEFA'ya başvuruda bulundu. Sarı-kırmızılı kulüp kale arkası tribünlerine ayakta seyirci alınabilmesi için başvurduğu UEFA'dan izin aldı.

Sabahın haberine göre, Galatasaray, Nef Stadyumu'nun kapasitesini 8 ila 10 bin arasında artıracak. Böylece sarı kırmızılıların stadyum kapasitesi 60 bini aşacak.

Galatasaray yöneticilerinden Bora Bahçetepe, Nef Stadyumu'nda kapasite artırmak için UEFA'dan izin alındığını, Türkiye Futbol Federasyonu ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nden de gerekli izinler alarak kale arkalarını etap etap ayakta seyirciye açacaklarını söyledi.

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