Galatasaray'dan VAR tepkisi!

Galatasaray SK Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, VAR ataması ve kayıtlarıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Hatayspor maçının manevi anlamı olduğunu dile getiren Eray Yazgan, "6 Şubat 2023 tarihinde memleketimiz çok acı bir depremle sarsıldı. Bölgeye giden ikinci, Hatay'a giden ilk tır Galatasaray'dan çıkmış bir tırdı. Bu desteğin hiç bitmeyeceğini söyledik. Bu destek de hiç sona ermedi. Her özel günde oradaki depremzede kardeşlerimizle beraber olduk. İlk maçımız da Hatayspor'la olunca büyük bir heyecana kapıldık. Hatay'dan depremzede kardeşlerimizi de ağırlamamız gerektiğini düşündük. 6-10 yaş arasındaki 26 evladımız, bugün velileriyle İstanbul'a geldi. Bugün, futbolcu abileriyle sahaya çıkacaklar. Nef Vakfı ile yaptığımız konteyner kentimiz de var. Orada görev alan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm bölgenin takdirini kazanmış konteyner kentimiz var. Devletimiz de kalıcı konutlarla ilgili hızlı aksiyon aldı. Bizim de çorbada tuzumuz olsun istedik. O kalıcı konutların çalışmaları devam ediyor. Umarım depremzede kardeşlerimiz kısa sürede o kalıcı konutlara geçer." diye konuştu.

"NORMALDE GEÇEN SENELERDE 1 VAR VE 2 AVAR ATANIRDI"



Bu sezonki MHK ile ilgili düşüncelerini aktaran Yazgan, "Biz her zaman adil bir düzeni arzu ettik. Bu maçtaki atama bizim için değişik bir atamaydı. Sevgili hocamız, yaşadığı bir sorundan sonra uzun süre pek maça atanmadı. Yeni gelen MHK ona güvendi ki onun bu işin altından kalkabileceğini düşündü. Biz de büyük merak ve ciddiyetle nasıl bir performans göstereceğini heyecanla bekliyoruz. Normalde geçen senelerde 1 VAR ve 2 AVAR atanırdı. Artık tek AVAR atanıyor. Demek ki MHK, AVAR'da görev alacak hakemlere güveniyor. VAR kayıtları da açıklanacaktı. Geçen sene kötü bir uygulama olmadı. Benzer şekilde yine açıklanabilir. Çağrılmayan pozisyonlarda da kayıtları yayınlayabilirler. Biz de nasıl adil bir lig olduğunu görebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

"ZAHA AVRUPA'NIN ÖNDE GELEN LİGLERİNDEN İLGİ DUYULAN OYUNCULARDAN BİRİ"



Transfer çalışmaları hakkında da bilgiler veren Yazgan, "Elimizde 2 senedir şampiyon olmuş bir takım var. Oyuncularımıza da düzenli olarak teklifler geliyor, ilgi var. Biz de hem onların hem oyuncularımızın lehine olacak bir takım opsiyonları açık bırakıyoruz. Geçen sezonun sonunda teknik heyetimiz, hocamız 3 tane pozisyonu bize vurguladı. O 3 tane pozisyona 3 Ağustos itibarıyla kimsenin tartışmayacağı transferleri yaptık. Üstüne kata kata gidiyoruz. 13 Eylül'e kadar transfer devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde devam edersek 3 Eylül'e kadar Şampiyonlar Ligi kadromuzu bildirme hakkımız var. Bu süreçte fırsat transferleri diyebileceğimiz opsiyonlar peşinde ekibimiz koşuyor. Geçtiğimiz 2 sene boyunca Sayın Erden Timur, Florya'da mesai harcadı. Onun da söylediği bir şey vardı; futbol aklı dediğimiz şey aslında ortak akıl. Galatasaray ortak akılla yönetilen bir kulüptür. Wilfred Zaha da Avrupa'nın önde gelen liglerinden ilgi duyulan oyunculardan biri" şeklinde konuştu.

Son olarak bu sezon hedeflerinin yeniden şampiyonluk yaşayarak 5. yıldızı takmak olduğunu söyleyen Eray Yazgan, "Bizim en büyük hedefimiz bu sezon da şampiyon olarak tamamlayıp, seneye bu zamanlarda taraftarımızla bu sefer göğsümüze 5. yıldızı takmış olarak kutlamak" diyerek sözlerini noktaladı.