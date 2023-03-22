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Spor

Galatasaray'dan vefatının 13. yılında Özhan Canaydın için anma mesajı

Galatasaray Kulübü eski başkanlarından Özhan Canaydın'ı vefatının 13. yılında andı. Sarı kırmızılılar, 'Kulübümüze sporcu, yönetici ve başkan olarak hizmet ederek iz bırakan, Türk sporunun unutulmaz isimlerinden Özhan Canaydın'ı aramızdan ayrılışının 13. yılında sevgi, saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz.' açıklamasında bulundu.

AA22 Mart 2023 Çarşamba 10:46 - Güncelleme:
Galatasaray'dan vefatının 13. yılında Özhan Canaydın için anma mesajı
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Galatasaray Kulübü, eski başkanlardan Özhan Canaydın'ın vefatının 13. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze sporcu, yönetici ve başkan olarak hizmet ederek iz bırakan, Türk sporunun unutulmaz isimlerinden Özhan Canaydın'ı aramızdan ayrılışının 13. yılında sevgi, saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

2010 yılında vefat eden Özhan Canaydın, Galatasaray Kulübü'nde 2002-2008 yılları arasında başkanlık görevini yürütmüştü. Türk futbolunun beyefendisi olarak gösterilen Canaydın sarı kırmızılılarda yaptığı başkanlık görevi boyunca 2001-02 ve 2005-06 sezonlarında Süper Lig Şampiyonu olurken, 2004-2005 sezonunda finalde Fenerbahçe'yi 5-1 yenerek Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.

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