Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'den beklenen açıklama geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool ile oynanan karşılaşmada kolundan sakatlanan Nijeryalı futbolcunun sağlık durumuna ilişkin sarı-kırmızılı kulüpten resmi bilgilendirme yapıldı.

AMELİYATA ALINDI

Galatasaray kulübünden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Victor Osimhen kolundaki kırık nedeniyle ameliyata alınmıştır. Gerekli açıklama ameliyat sonrası resmi kanallarımızdan yapılacaktır. ifadelerine yer verildi.

OSIMHEN NE DEMİŞTİ?

Sakatlık anını ülkesi Nijerya'da anlatan Osimhen, yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:

"Top geliyordu, savunmacıyla geldim, elim boştaydı, onun dizini getirdiğini bilmiyorum. Elim boştaydı, onun dizi benim koluma geldi. Önce kırıldığını anlamadım. Maç bitmeden geçer diye düşündüm. Koşmak isteyince o şey beni ağırlaştırdı. Sanki elim düşüyormuş gibi oldu. Denedim kendimi ama olmadı."

Yıldız golcü ayrıca Liverpoollu futbolcuların maç sonrası kendisiyle iletişime geçtiğini ve Ibrahima Konate'nin de kendisine mesaj atarak yaşanan pozisyonda kötü niyetinin olmadığını ilettiğini söyledi.