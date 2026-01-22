İSTANBUL 10°C / 7°C
22 Ocak 2026 Perşembe
Spor

Galatasaray'dan Wilfired Singo açıklaması! ''İddialar gerçeği yansıtmamaktadır''

Galatasaray Sağlık Heyeti Kurulu Başkanı Yener İnce, Wilfried Singo'nun sağlık durumu hakkında çıkan haberler için açıklamalarda bulundu. Yener İnce, iddiaların asılsız olduğunu söyledi. İşte detaylar...

22 Ocak 2026 Perşembe 14:36
Galatasaray'dan Wilfired Singo açıklaması! ''İddialar gerçeği yansıtmamaktadır''
Galatasaray Kulübü'nden, Wilfired Singo ile ilgili çıkan "Bundan sonra kariyeri boyunca sağ bek oynayamaz" iddiaları üzerine açıklama geldi.

Sarı-kırmızılı kulübün doktoru Yener İnce, Wilfired Singo ile ilgili iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

Yener İnce yaptığı açıklamada "Bugün sosyal medyada yer alan "Galatasaray sağlık heyeti, Wilfried Singo için bundan sonraki kariyeri boyunca sağ bek oynayamayacağı teşhisini koydu." ifadeleri gerçeği yansıtmamakla birlikte tarafımca böyle bir açıklama olmamıştır." ifadelerini kullandı.

