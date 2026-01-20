İSTANBUL 7°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2026 Salı / 2 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,292
  • EURO
    50,7883
  • ALTIN
    6579.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'dan Wilfried Singo açıklaması: Kronik sakat değil
Spor

Galatasaray'dan Wilfried Singo açıklaması: Kronik sakat değil

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, sarı kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan oyuncuların son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Durumu merak edilen Wilfried Singo için Yener İnce 'Singo'nun sağlık durumu yerinde. Kronik sakatlık iddiaları tamamen asılsız.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ20 Ocak 2026 Salı 13:16 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Wilfried Singo açıklaması: Kronik sakat değil
ABONE OL

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, sakatlığı bulunan oyuncularla ilgili açıklamalarda bulundu.

İnce, sakatlığı nedeniyle kasım ayından bu yana forma giymeyen ve durumu tartışılmaya başlayan Wilfried Singo için, "Kronik sakat değil." dedi.

Yener İnce, "Sara'nın antrenmanda dış yan bağında bir yırtık oluştu. Singo'nun sağlık durumu yerinde. Kronik sakatlık iddiaları tamamen asılsız. İlk sakatlığı kas sakatlığıydı. İkinci sakatlığının ilkiyle hiçbir ilgisi yok; tendon sakatlığı mevcut. Oynatılması hâlinde daha büyük risk taşır.." dedi.

Yener İnce, "Singo birazdan idmana da çıkacak. Bu sakatlık maç için risk almamızı zorlaştıracak bir sakatlık. Tendon sakatlığı..." sözlerini sarf etti.

Takımdaki durumla ilgili sözlerine devam eden Yener İnce, "Singo'nun yerinde oynayan Davinson Sanchez sağlıklı olduğu için risk almayı gerekli görmüyoruz. Hocayla da konuştuk." diye konuştu.

"DUYGUSAL HAREKET EDEMEM"

"Taraftarımız her zaman en iyisini isteyecek ama ben duygusal hareket edemem." diyen Yener İnce, "Osimhen'in Nijerya milli takımında aşilinde bir ağrısı oldu, burada çıkacak idmana. Oynamasını bekliyoruz. Herkesin ufak tefek sakatlıkları olabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

ÖNERİLEN VİDEO

İETT şoförü camdan fırlayıp kavgaya tutuştu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.