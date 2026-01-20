Galatasaray'dan Wilfried Singo açıklaması: Kronik sakat değil

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, sakatlığı bulunan oyuncularla ilgili açıklamalarda bulundu.

İnce, sakatlığı nedeniyle kasım ayından bu yana forma giymeyen ve durumu tartışılmaya başlayan Wilfried Singo için, "Kronik sakat değil." dedi.

Yener İnce, "Sara'nın antrenmanda dış yan bağında bir yırtık oluştu. Singo'nun sağlık durumu yerinde. Kronik sakatlık iddiaları tamamen asılsız. İlk sakatlığı kas sakatlığıydı. İkinci sakatlığının ilkiyle hiçbir ilgisi yok; tendon sakatlığı mevcut. Oynatılması hâlinde daha büyük risk taşır.." dedi.

Yener İnce, "Singo birazdan idmana da çıkacak. Bu sakatlık maç için risk almamızı zorlaştıracak bir sakatlık. Tendon sakatlığı..." sözlerini sarf etti.

Takımdaki durumla ilgili sözlerine devam eden Yener İnce, "Singo'nun yerinde oynayan Davinson Sanchez sağlıklı olduğu için risk almayı gerekli görmüyoruz. Hocayla da konuştuk." diye konuştu.

"DUYGUSAL HAREKET EDEMEM"

"Taraftarımız her zaman en iyisini isteyecek ama ben duygusal hareket edemem." diyen Yener İnce, "Osimhen'in Nijerya milli takımında aşilinde bir ağrısı oldu, burada çıkacak idmana. Oynamasını bekliyoruz. Herkesin ufak tefek sakatlıkları olabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.