Galatasaray'dan yeni sezona ''tatsız'' başlangıç

Trendyol Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezona Turkcell Süper Kupa'da 5-0'lık Beşiktaş yenilgisiyle girdi.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde son 2 sezona damga vuran ve rekorlar kırarak şampiyonluklar elde eden sarı-kırmızılı ekip, Süper Kupa maçında geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası kazananı Beşiktaş ile karşılaştı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan maçı Ciro Immobile (2), Jonas Svensson, Rafa Silva ve Mustafa Hekimoğlu'nun attığı gollerle 5-0 kaybeden Galatasaray, sezona kötü bir başlangıç yaptı.

OKAN BURUK DÖNEMİNİN EN FARKLI YENİLGİSİ



Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk idaresinde en farklı mağlubiyetini yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Buruk yönetiminde geride kalan 2 sezonda çıktığı 97 resmi müsabakada 75 galibiyet, 10 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı. Galatasaray, Turkcell Süper Kupa maçıyla bu sürede çıktığı 98. resmi müsabakada 13. kez mağlup oldu.

Galatasaray, bu süreçte en farklı mağlubiyetini geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya temsilcisi Sparta Prag karşısında 4-1'lik skorla gördü. Beşiktaş mağlubiyeti, Buruk döneminin en farklı yenilgisi olarak kayıtlara geçti.

1697 GÜN SONRA 5-0'LIK MAĞLUBİYET



Galatasaray, 1697 gün sonra 5-0'lık mağlubiyetle sahadan ayrıldı.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 11 Aralık 2019'da Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'e 5-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, o tarihten sonra en büyük hezimetini Beşiktaş karşısında yaşadı.

NELSSON'UN HATASI PAHALIYA PATLADI



Galatasaray, maçın 21. saniyesinde Victor Nelsson'un yaptığı hata sonrası 1-0 geri düştü.

Maçın başında Jonas Svensson'un şişirdiği topu Nelsson kendi yarı alanının ortalarında kontrol etmek istedi. Uygun durumda dengesini kaybeden Danimarkalı stoper, meşin yuvarlağı Ciro Immobile'ye kaptırdı.

Kaleci Fernando Muslera ile karşı karşıya kalan tecrübeli santrfor, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Nelsson, maçın 87. dakikasında gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

BATSHUAYİ İLK RESMİ MAÇINA ÇIKTI



Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi, sarı-kırmızılı formayı ilk kez bir resmi maçta giydi.

Geçen sezonu Fenerbahçe'de tamamlayan ve serbest oyuncu statüsüyle sarı-kırmızılılarla 3 yıllık sözleşme imzalayan Belçikalı santrfor, karşılaşmanın 46. dakikasında Dries Mertens'in yerine oyuna girdi.

YUNUS, YAKLAŞIK 1 YIL SONRA GALATASARAY FORMASIYLA SAHADA



Galatasaray'ın altyapısından çıkan milli futbolcu Yunus Akgün, yaklaşık 1 yıl sonra sarı-kırmızılı formayı bir resmi maçta terletti.

Son olarak geçen sezonun 2. haftasında 19 Ağustos 2023'te Trabzonspor ile yapılan Süper Lig müsabakasında oynayan Yunus, ardından İngiltere Championship takımlarından Liecester City'ye kiralandı.

Sezon sonunda takıma geri dönen Yunus Akgün, Beşiktaş derbisinde 60. dakikada Hakim Ziyech'in yerine oyuna girerek 350 gün sonra Galatasaray formasıyla sahaya çıktı.

SEZON ÖNCESİ 6 MAÇIN 4'ÜNÜ KAYBETTİ



Galatasaray, Süper Lig'de 9 Ağustos'ta başlayacak yeni sezon öncesinde yaptığı 6 maçın 4'ünden mağlubiyetle ayrıldı.

Sezonu 3 Temmuz'da İstanbul'da açan Okan Buruk'un öğrencileri, 9 Temmuz'da ilk etap hazırlık kampı için Avusturya'ya gitti. Linz kenti yakınlarından Geinberg kasabasında milli futbolcularından yoksun çalışan sarı-kırmızılı ekip, Avusturya temsilcisi LASK'ın ev sahipliğinde düzenlenen "Summer Series Upper Austria" turnuvasına katıldı.

Galatasaray, ilk etap kampındaki hazırlık maçlarında LASK'a 3-2, Almanya 2. Futbol Ligi temsilcisi Fortuna Düsseldorf'a ise 5-2 yenilirken Slovakya'nın Trencin takımını 4-1 mağlup etti. 18 Temmuz'daki Trencin mücadelesi sonrasında İstanbul'a dönüp 2 gün izin yapan Galatasaray, 22 Temmuz'da ikinci etap kampı için Liezen bölgesindeki Irdning kasabasına gitti.

Bu kampa A Milli Futbol Takımı ile 2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden futbolcular da katıldı. Galatasaray ikinci etap kampında 2 hazırlık maçı oynadı. İtalya 1. Futbol Ligi takımlarından Lecce'yi 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, Parma'ya 2-0 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı takım, çıktığı ilk resmi maçtan da 5-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Galatasaray, söz konusu maçlarda 10 gol atarken kalesinde 17 gol gördü.