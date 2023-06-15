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Spor

Galatasaray'ın yeni yıldızı belli oldu! Transferde yöntem takas

Son şampiyon Galatasaray'da gelecek sezon hazırlıkları devam ediyor. Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Amerikalı orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için İtalyan temsilcisi Juventus ile takas yöntemine gidecek. İşte detaylar....

Star Gazetesi15 Haziran 2023 Perşembe 17:57 - Güncelleme:
Galatasaray'ın yeni yıldızı belli oldu! Transferde yöntem takas
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Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan Galatasaray'da transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılar Avrupa'dan birçok talibi olan Nicolo Zaniolo'nun takımdan ayrılmasına kesin gözü ile bakarken yerini doldurabilecek ismi Juventus'ta buldu.

TRANSFERDE TAKAS YÖNTEMİ

Son şampiyon Galatasaray gelecek sezon Avrupa Kupaları'nda başarı sağlayacak kadroyu oluşturmaya devam ediyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar Leeds United'da kiralık olarak forma giyen Weston McKennie'yi kadrosuna katmak için oyuncunun bonservisini elinde bulunduran İtalyan ekibi Juventus'un kapısını çalmaya hazırlanıyor.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Amerikalı orta saha oyuncusu Weston McKennie gelecek sezon kadrosunda düşünmeyen Juventus, Galatasaray'a oyuncuyu Nicolo Zaniolo ile takas etme teklifinde bulunacak. Galatasaray'ın takas teklifini kabul etmesi durumunda Juventus'un transfer görüşmelerine başlamaya hazır olduğu ise biliniyor.

WESTON MCKENNIE'NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Premier Lig ekibi Leeds United'da kiralık olarak forma giyen başarılı orta saha oyuncusu Weston McKennie 41 resmi maçın 39'unda ilk 11'de sahaya çıktı. 3037 dakika sahada kalan futbolcu 3 gol, 3 asist ile skora katkı sağladı.

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