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Spor

Galatasaray'dan yılın bombası! Aslan, Inaki Williams'ın peşinde

Galatasaray, Athletic Bilbao'da forma giyen Inaki Williams için harekete geçti. Ganalı golcüyle ilgilenen sarı-kırmızılıların yüklü bir teklif yapmaya hazır olduğu ileri sürüldü. İşte detaylar...

21 Mart 2025 Cuma 17:23 - Güncelleme:
Galatasaray'dan yılın bombası! Aslan, Inaki Williams'ın peşinde
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Athletic Bilbao'nun yıldızı Inaki Williams için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

Futbol kariyerinde sadece Athletic Bilbao forması giyen 30 yaşındaki futbolcuyla Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edildi.

GALATASARAY ONUN PEŞİNDE

İspanyol basınından Fichajes'te yer alan habere göre Galatasaray'ın deneyimli futbolcuyla ilgilendiği belirtilerek, "yüklü bir teklif yapmaya hazır" ifadeleri kullanıldı.

Ancak Williams'ın olası bir transferinin kolay gözükmediği, mevcut sözleşmesinin devam ettiği ve Athletic Bilbao'dan ayrılma düşüncesini hiçbir zaman dile getirmediğine dikkat çekildi.

"İKNA ETMEK KOLAY OLMAYACAK"

Haberde ayrıca, "Galatasaray'ın ilgisi gerçek ancak Williams'ı ikna etmek kolay olmayacak. Bu hikayenin seyrini ancak karşı konulamaz bir teklif ya da beklenmedik bir olay değiştirebilir." denildi.

FUTBOL KARİYERİ

Futbol kariyerine Pamplona'nın altyapısında başlayan ve 2012/13 sezonunda Athletic'in altyapısında transfer olan Inaki Williams 2015'te A takıma yükseldi.

10 sezondur Athletic forması giyen Inaki Williams, takımdan ayrılma kararı alırsa kariyerinde ilk kez İspanya dışına çıkacak ve Athletic Bilbao'dan başka bir takımın formasını giyecek.

Bu sezon 40 maçta süre alan 30 yaşındaki deneyimli futbolcu 10 gol ve 9 asist kaydetti.

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