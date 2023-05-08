İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mayıs 2023 Pazartesi / 18 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,5066
  • EURO
    21,4737
  • ALTIN
    1268.09
  • BIST100
    4561.94
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'dan yılın transferi! Anlaşma resmen sağlandı
Spor

Galatasaray'dan yılın transferi! Anlaşma resmen sağlandı

Galatasaray yıldız transferlerine bir yenisi daha eklemek için gün sayıyor. Yaptığı transferlerle sezona damgasını vuran Galatasaray, başarılı oyuncu ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Star Gazetesi8 Mayıs 2023 Pazartesi 19:52 - Güncelleme:
Galatasaray'dan yılın transferi! Anlaşma resmen sağlandı
ABONE OL

Galatasaray gelecek sezon için hazırlıklara erkenden başladı. Sarı-kırmızlı ekip sezon sonunda takımdan ayrılacak olan Victor Nelsson'un yerine Leicester City forması giyen yıldız oyuncu ile dolduracak.

GALATASARAY YENİ STOPERİNİ BULDU

Galatasaray sezon başında yaptığı yıldız transferle lige damgasını vurmuştu. Sarı-kırmızlı ekip sezon sonunda yine bir yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için gün sayıyor. Sarı-kırmızılıların başarılı stoperi Victor Nelsson'a birçok Avrupa kulübünün ciddi teklifte bulunması Galatasaray yönetiminin gelecek sezon için savunma bölgesine takviye yapmaya itti. Sarı-kırmızlılar Leicester City forması giyen 28 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu Daniel Amatery'e sezon sonunda teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY'IN YENİ YILDIZI DANIEL AMATERY

Galatasaray, sezon sonunda Leicester City ile sözleşmesi sona erecek olan Daniel Amatery'i bonservissiz bir şekilde kadrosuna katmak istiyor. Ancak başarılı oyuncu Daniel Amatery'e hem Inter'in hem de Milan'ın talip olması sarı-kırmızlı ekibin transfer sürecinde işinin zorlaşmasına neden olacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Yetenekli stoper Daniel Amatery bu sezon Leicester City forması ile 24 resmi maçın 21'inde ilk 11'de görev aldı ve 1970 dakika sahada kaldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.