Galatasaray'dan yılın transferi! Anlaşma resmen sağlandı

Galatasaray gelecek sezon için hazırlıklara erkenden başladı. Sarı-kırmızlı ekip sezon sonunda takımdan ayrılacak olan Victor Nelsson'un yerine Leicester City forması giyen yıldız oyuncu ile dolduracak.

GALATASARAY YENİ STOPERİNİ BULDU

Galatasaray sezon başında yaptığı yıldız transferle lige damgasını vurmuştu. Sarı-kırmızlı ekip sezon sonunda yine bir yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için gün sayıyor. Sarı-kırmızılıların başarılı stoperi Victor Nelsson'a birçok Avrupa kulübünün ciddi teklifte bulunması Galatasaray yönetiminin gelecek sezon için savunma bölgesine takviye yapmaya itti. Sarı-kırmızlılar Leicester City forması giyen 28 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu Daniel Amatery'e sezon sonunda teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY'IN YENİ YILDIZI DANIEL AMATERY

Galatasaray, sezon sonunda Leicester City ile sözleşmesi sona erecek olan Daniel Amatery'i bonservissiz bir şekilde kadrosuna katmak istiyor. Ancak başarılı oyuncu Daniel Amatery'e hem Inter'in hem de Milan'ın talip olması sarı-kırmızlı ekibin transfer sürecinde işinin zorlaşmasına neden olacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Yetenekli stoper Daniel Amatery bu sezon Leicester City forması ile 24 resmi maçın 21'inde ilk 11'de görev aldı ve 1970 dakika sahada kaldı.